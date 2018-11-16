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İYİ Parti'den komik açıklama: Seçimin favorisiyiz

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında güldüren bir açıklama yaparak İYİ Parti'nin seçimin favorisi olduğunu söyledi.

16 Kasım 2018 Cuma 14:52
İYİ Parti'den komik açıklama: Seçimin favorisiyiz

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz kentlerinde trafiği rahatlatmanın yolunun, şehirler arası yolu, kentlerin güneyine taşımak olduğunu dile getirdi.

16 yıldır iş başında olan iktidarın, Trabzon Güney Çevre Yolu projesi için tek bir adım atmadığını öne süren Örs, projenin halen tozlu raflarda bekletildiğini ifade etti.

Örs, "Bu yol yapılmış olsaydı, Trabzon imar kirliliğine maruz kalmayacaktı, kenti ortasında kalan sanayi sitelerine yer aranmayacaktı, belki yeni organize sanayi bölgelerinin kurulacaktı, şehir yeni yatırımcılarla tanışacaktı." dedi.

Güney çevre yolunu, sadece trafiği rahatlatacak bir proje olarak algılamanın doğru olmadığını belirten Örs, bu projenin aynı zamanda Trabzon için bir kalkınma ve büyüme projesi olduğunu vurguladı.

Örs, "İktidar partisi artık Trabzon Güney Çevre Yolu'nu bir an önce hayata geçirmelidir. Bu konuda hiçbir mazeret duymak istemiyoruz. Her seçimde birinci vaat olarak yer alan proje, tozlu raflardan indirilip hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Örs, iktidarın fındık konusunda yaptığı müdahalede de geç kaldığını, üreticinin zaten yok pahasına ürünlerini tüccara verdiğini savundu.

'Seçimin favorisi İYİ Parti olacak'

Gazetecilerin, yerel seçimlerde ittifakla ilgili sorusu üzerine, Örs, "İYİ Parti olarak ittifakımız milletledir. Gücümüzü sadece milletten alıyoruz. Milletin üzerinde ittifak ettiği adaylarla beraber seçimlerin favorisi İYİ Parti olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:52
  1. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs
  2. iyi parti

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