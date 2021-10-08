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Siyaset İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklaması sonrası CHP'ye rest
Siyaset

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklaması sonrası CHP'ye rest

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümünde HDP'yi işaret etmesine tepki gösteren Yavuz Ağıralioğlu, "Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 10:53:00 -
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklaması sonrası CHP'ye rest

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söyledi. CHP lideri, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'yle biz bu sorunu çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nda HDP çatlağı

Bu sözlere CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'den sert bir yanıt geldi. Medyascope yayınında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin terörist elebaşı Öcalan'a hürmet gösterdiğini bu yüzden meşru olamayacağını söyledi.

Ağıralioğlu, "Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren, mecliste konuşmalar yapan mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar" dedi.

"Devletin varlığını korusunlar"

Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "Kürt meselesi" için CHP'ye de çağrıda bulunan Ağıralioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın, devlet kuran parti olarak, devletin varlığını koruyacak şekilde konuşmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Taraflı

Apo'yu kastediyor sanırım. Habur'u, Oslo'yu, İmralı'yı, Dolmabahçe'yi hatırlatıyor sanırım. Belkide TRT yi ve Osman'ı da kastediyor olabilir. Malumunuz HDP TC yasalarına göre TBMM nde temsil edilen Legal bir parti, onu kastederse YSK ya ve Anayasaya laf etmiş olurki o da yakışmaz.
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mustafa yılmaz

o beğenmediğiniz hain sürüsünün içinde sizde varsınız, gören kör, duyan sağır... sahte milliyetçi
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