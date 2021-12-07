İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Kazanamayacak birini istemiyoruz

Türkiye'de 2023'te yapılacak seçimler için siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İttifakı'nda ise belirsizlik devam ediyor.

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nda ise kulislerde adaylık için adı en baskın geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Habertürk'ten Mahir Kılıç'a açıklamalardan bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren Aydın, "Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Bu konuda herkes idealist davranmalı. Nefis zamanı değil. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanamama riski bulunan bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. En uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en büyük iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz."