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Siyaset İYİ Parti'den keşfedilen doğalgaz için ilk açıklama!
Siyaset

İYİ Parti'den keşfedilen doğalgaz için ilk açıklama!

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ile ilgili açıklama geldi. Ağıralioğlu basın açıklamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 23:42:00 -

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda bulunan 320 metreküplük doğalgaz rezervinin müjdesini verdi. Müjdenin ardından vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Konuyla ilgili bazı muhalif kesimlerden hazımsız mesajlar gelirken İYİ Parti Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, destek veren bir açıklama yaptı.

"1 metreküp doğalgaz bile bulunsa memleketimiz için bulunmuş, alın teri dökülmüş her şey kıymetlidir." ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından basın açıklamasının videosu paylaştı.

Emeği geçene herkese teşekkürlerini ileten Ağıralioğlu yaptığı basın açıklamasında "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, rekabet imkanlarını güçlendirecek, Türkiye'nin cari açığını kapatmasına katkı sağlayacak bu teşebbüs içerisinde emek edinmiş her şeye teşekkür etmek milletimiz, partimiz, devletimiz adına da borcumuzdur." ifadesinde bulundu.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise açıklama yapmaması dikkat çekti.

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