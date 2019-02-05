İYİ Parti'den istifa etti... Erdoğan rozet takacak! İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçecek. Akkal'a rozetini Başkan Erdoğan takacak.

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçecek. Akkal'a rozetini Başkan Erdoğan takacak. AYRINTILAR GELECEK...

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