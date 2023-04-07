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Siyaset İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, o liderin başdanışmanıyla iftarda buluştu! Ve merakla beklenen açıklama geldi
Siyaset

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, o liderin başdanışmanıyla iftarda buluştu! Ve merakla beklenen açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-07 15:40:00 -
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, o liderin başdanışmanıyla iftarda buluştu! Ve merakla beklenen açıklama geldi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini adeta topa tutarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başdanışmanı Davut Güloğlu ile buluştu.

Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatıldığını savunan ve Altılı Masa'yı sert sözlerle eleştirerek İyi Parti'den istifa eden milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başdanışmanı Davut Güloğlu ile buluştu.

Güloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir fotoğraf yayımlayarak, "Millet ittifakı ve terör sevicilerin son dönemde yaptığı politikalar ve açıklamalarına karşı milli ve vatansever duruşu ile tepki gösteren vekilimiz, dostum Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Kendisine gösterdiği bu vatansever ve dik duruşu için tekrar teşekkür ediyorum" dedi. 

Davut Güloğlu, kullandığı ifadelerin tepki çekmesi üzerine, söz konusu paylaşımı silerek yeni bir paylaşımda bulundu. Güloğlu, yeni paylaşımında ise, şunları kaydetti: "Kıymetli arkadaşlar, dün akşam bir iftar yemeğinde; vekilimiz ve arkadaşım Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Gördüm ki; hemen siyasi bir sebep arayanlar olmuş. Sadece arkadaşımla iftar yaptım. Buna başka bir isim koymak isteyenleri anlayamıyorum. Ayıptır.." 


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Yorumlar

fetösavar

reis düşmanı mı bilmiyorum, ama ne yapacağını bilmiyor. gelin kardeşim, süleyman soyluyu örnek alın, türkiyeyi yönetelim, ne var yani illa başbakan mı olacaksınız, babanne gibi???? hem sonra reis çivi çakmadı ki, bu seferki reis döneminden sonra, bir dahaki dönem, büyük bir ihtimalle süleyman soylu gelecek yerine... ne oldu, soylu partisini bıraktı, kaybetti mi?
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