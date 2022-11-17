İYİ Parti'den istifa eden Murat Çuhadar Akşener'e böyle seslendi!

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AK Parti'yi destekleme kararı alarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanlığı görevinden istifa eden Murat Çuhadar, içini döktü.

"CHP bir beka sorunudur." diyen Çuhadar, "İstifaya gitmemdeki en büyük sebeplerden birisi 6'lı masanın Türkiye'ye hayır getirecek bir masa olmaması." ifadesini kullandı.

6'lı masanın tek derdinin, "Erdoğan gitsin." meselesi olduğunu belirten Çuhadar, CHP'li İBB Başkanı'na ilişkin şöyle konuştu:

İmamoğlu gibi niteliği son derece seviye düşüklüğünün altında olan bir isim Cumhurbaşkanlığı'na adaymış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Sert bir savaş içindeler.

Çuhadar, Akşener'e şöyle seslendi: Sayın Meral Akşener'e en yüksek çağrımı yapıyorum. Lütfen layık olduğunuz yere, lütfen ait olduğunuz yere, lütfen milletin bekasına en iyi hizmet edeceğiniz Cumhur İttifakı'na katılın.