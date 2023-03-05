İYİ Parti'den istifa edecek mi? Açıklama yaptı
Siyasette yaşanan flaş gelişmelerin ardından başka bir partiye geçme durumu merak konusu olan İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, “Partimden istifa edip başka bir partiye geçmem söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan ayrılmasının ardından Aydın’da gözler İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya çevrilmişti.
Yaşanan flaş gelişmelerin ardından Başkan Kaya’nın partisinden istifa edip etmeyeceği merak konusu olurken, Kaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile konuya netlik kazandırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde hizmetlerine devam edeceklerini vurgulayan Kaya, partisinden istifa etmeyeceğini bildirdi.
Kaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Güncel siyasi gelişmeler ve tartışmalar ışığında bir kez daha belirtmek istiyorum ki, partimden istifa edip başka bir partiye geçmem söz konusu değildir. İYİ Partili belediye başkanı olarak yoluma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
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