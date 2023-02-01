İyi Parti’den inanılmaz itiraf! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak istediklerini iddia ettiği İyi Partili kurmaylardan birinin “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne yapıyorsunuz?” sorusu karşısında, “Ne yapalım. Tutturdular Kılıçdaroğlu diye. İşin özü Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden kazandırmak için her şeyi yapıyoruz” dediğini ileri sürdü.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı. Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağına inanıyorlar. Son açıklamalarından sonra Mansur Yavaş’tan da umutlarını kesmiş durumdalar. Ekrem İmamoğlu’nu istiyorlar. Ama Kılıçdaroğlu’na rağmen aday yapamıyorlar. O nedenle büyük bir çıkmaza saplanmış durumdalar. İYİ Partili bir kurmayla bir dostu arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor.

- Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne yapıyorsunuz?

- Ne yapalım. Tutturdular Kılıçdaroğlu diye. İşin özü Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden kazandırmak için her şeyi yapıyoruz.

Durum budur...”