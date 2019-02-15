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İYİ Parti'den 'İdris Naim Şahin' kararı!

İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayının, 'tuzluk' vekil olarak bilinen İdris Naim Şahin olacağı iddialarına ilişkin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 00:42
İYİ Parti'den 'İdris Naim Şahin' kararı!

İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin olacağı iddialarına ilişkin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi.

Dervişoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden bazı tartışmalara son vermek amacıyla bir açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur.Bilindiği gibi İyi Parti’nin Ordu Büyükşehir  Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızın ve gerekse Ordu halkının yoğun talepleri söz konusuydu.

Halkın ve partimizin bu beklentisini kendisine iletmek üzere Sayın İdris Naim Şahin’e çeşitli ziyaretlerde bulundum. Bizleri son derece nazik bir biçimde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Hatta genel merkezimize iade-i ziyarette bulunarak Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler. Bende iki İçişleri eski bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum.

Öncelikle belirmek isterim ki; Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için  kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 00:42
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