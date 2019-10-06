İYİ Parti'den İBB'ye tabela tepkisi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çin arasında yapılan 'dostluk anlaşması' kapsamında tramvay hattı üzerindeki duraklara Çince yazılmış tabelalar asılmıştı. Çince tabelalar birçok çevre tarafından tepki görmüştü.





İYİ Parti resmi sosyal medya hesabı Twitter'den, İBB'nin Çince tabela koymasına tepki tweeti attı.



Tweette "Çin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin dilini, dinini ve kültürünü yasaklamışken, İBB'nin otobüs duraklarına Çince tabela koymasının amacını anlayamadık. Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var yoksa İstanbul'a Çinli turistler akın etti de kimsenin haberi mi yok?" ifadeleri kullanıldı.



