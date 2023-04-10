İYİ Parti'den HDP'ye içişleri bakanlığını öneren Gürban'a 1. sıradan adaylık ödülü!

14 Mayıs seçimleri için aday listesini açıklayan İYİ Parti'de Gaziantep birinci sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın “Ben olsam HDP ile görüşür, HDP'ye içişleri bakanlığını öneririm.” şeklindeki skandal paylaşımı ortaya çıktı.

İstifa krizleriyle çalkalanan İYİ Parti'de bu kez aday krizi yaşanıyor. Gaziantep birinci sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban skandal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

"HDP'ye içişleri bakanlığını öneririm"

İYİ Partili Gürban attığı bir tweette terör örgütünün siyasi kolu HDP'ye içişleri bakanlığı vermekten bahsetti. Gürban skandal tweetinde , "Ben olsam HDP ile görüşür, HDP'ye içişleri bakanlığını öneririm." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili adayın skandalları

İYİ Parti'nin Gaziantep'ten birinci sıra milletvekili adayı olarak sunduğu ve listede iş adamı olarak yer alan Mehmet Mustafa Gürban'ın daha önce borsa spekülatörü olduğu iddiasıyla Serbest Piyasa Kurumu'ndan birçok kez ceza aldığı ortaya çıktı. Gürban'ın Twitter ve Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldığı da ortaya çıkmıştı.