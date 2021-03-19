İYİ Parti'den HDPKK'ya skandal destek: Kabul etmiyoruz

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Bu gelişme HDP ve CHP'nin yanı sıra milliyetçi geçinen İYİ Parti'de de büyük rahatsızlığa yol açtı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE1'e canlı bağlantıyla katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek vererek skandal sözler sarfetti.

"Kararı kabul etmiyoruz"

Terör propagandası yapan Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşı olduklarını dile getiren Çıray, haddini aşarak alınan kararı kabul etmediklerini söyledi.

Hukuk kurallarının ihlal edilerek bu kararın alındığını iddia eden Çıray, "Gergerlioğlu'nu siyasi olarak suçlayabiliriz. Bir rakip olarak fikirlerini beğenmeyebiliriz. Ancak hukuk ihlal edilerek yapılan bir mahkeme sonucu milletvekilliğinin sona ermesine tamamen zıt fikirlerde olmamıza rağmen hukukun üstünlüğünü ve anayasal devleti savunan bir parti olarak kabul etmiyoruz." diye konuştu.