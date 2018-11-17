0553 313 94 23

İYİ Parti'den HDP ile ittifak açıklaması! 'Bizim PKK'ya karşı duruşumuz bellidir'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, HDP ile ittifak iddialarıyla ilgili olarak, "Bizim PKK'ya karşı duruşumuz belli. PKK yanlılarına, bakanların değerlendirmelerine olan tepkimiz belli" dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:51
İYİ Parti'den HDP ile ittifak açıklaması! 'Bizim PKK'ya karşı duruşumuz bellidir'

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen İYİ Parti-HDP ittifakı ile ilgili açıklama, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal'dan geldi.

​İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bal, çeşitli programlara katılmak üzerine Çorum'a geldi. Partisinin il ve ilçe yöneticileriyle düzenlenen istişare toplantısına katılan Bal, açıklamalarda bulundu. Parti bünyesinde oluşturulan heyetle 34 kente giderek yerel seçimle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Bal, "İYİ Parti çok başarılı olacak, çok iddialı geliyoruz. Ahlakı etkili kılan, halk ve adalet kavramları üzerinde duran, 'adaletin ve halkın olmadığı bir yerde huzurun da olması mümkün değil' anlayışıyla İYİ Parti mensupları olarak, bu ülkenin insanlarının hak ve adalet yürüyüşünde ve anlayışında ortaya atılmış cesurlar hareketi olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Şimdi belediyecilik anlayışımızla herkesi kucaklayabilen, kamplaştırmayan, kutuplaştırmayan, bu ülkenin insanlarının hepsini eşit, hepsini kardeş gören bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Bizim PKK'ya karşı duruşumuz belli"

Bir basın mensubunun, HDP ile ittifak iddiaları ile ilgili sorusu üzerine "Böyle iddialar olur mu ya? Tabi ki tepkimiz var. Bizim PKK'ya karşı nasıl bir tavır içinde olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. Bize başından beri ne iftiralar atıldığını biliyoruz. Şeffaf, açık açık, ne istediğimizi milletimizle paylaşıyoruz, genel başkanımız paylaşıyor. Bizim PKK'ya karşı duruşumuz belli, PKK yanlılarına, bakanların değerlendirmelerine olan tepkimiz belli" dedi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:51
  1. Çorum
  2. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal
  3. İYİ Parti-HDP ittifakı
  4. Açıklama
  5. İttifak açıklaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistinli aktivist Azzam Tamimi: Cemal'in kanı tüm Suudilere bulaşmıştır
    1. Filistinli aktivist Azzam Tamimi:..
    2. Alın şişmesi menenjit habercisi
    3. Kabak çekirdeği mutluluk
    4. Lütfen onlara şunları söylemeyin
    5. Şampiyonlar madalyasını aldı
    6. WhatsApp'daki bomba özellik, Facebook..
    7. Bolu Dağı Tüneli yol çalışması..
    8. Türkiye - İsveç maçının ilk 11'leri..
    9. Yalova'da hacizli gemi karaya oturdu
    10. Yolcu otobüsünün devrildiği kazadan..
    11. Tatil cennetinde mevsimin ilk karı..
    12. Türkiye İsveç maçı şifresiz mi?
    13. Kalbi dışarıda doğan bebekler
    14. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    15. Raylara düşen Alman'ı kurtarırken ölen..
    16. Beşiktaş'ta gençler, performansıyla..
    17. Olur olmaz zamanda şekerleme hastalığı
    18. Yüzündeki beni ameliyatla aldırdı!..
    19. Hulk ve İron Man fikir babası Stan Lee..
    20. İYİ Parti'den HDP ile ittifak..
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"