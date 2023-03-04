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Siyaset İYİ Parti'den geri vites!
Siyaset

İYİ Parti'den geri vites!

Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın 6 Mart tarihindeki toplantıya katılıp katılmayacağı sorulan Erhan Usta, "Henüz bir karar almadık, kapı hala açık" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 16:47:00 -
İYİ Parti'den geri vites!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in Altılı Masa’dan kalktığını ilan ettiği açıklamasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Altılı Masa’nın adayını resmi olarak açıklayacağı 6 Mart toplantısına ilişkin konuştu.

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Erhan Usta, Akşener’in kararına ilişkin şunları söyledi:

”Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi. ‘Beş genel başkanın imzasıyla karar alınabilir’ şeklindeki yaklaşım masanın ruhuna aykırı. Bu uygulama bugüne kadarkilere aykırıydı. Bugüne kadar mutabakat yerine ‘çoğunlukla karar alınabilir gibi uygulama olmadı.”

6 MART’A İLİŞKİN AÇIKLAMA

Canlı yayında 6 Mart toplantısına katılıp katılmayacaklarına ilişkin konuşan Usta, “Onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart’ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart’ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir. Bence kapı hala açık. Altılı Masa çalışma ilkelerine dönecek olursa, tam bir mutabakatla isim nasıl kabul edildiyse, ilkelerimizde değişiklik olmayacak denilirse devam eder. Ama bu ilkelere uyulmazsa yapılacak pek bir şey yok” dedi.
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Yorumlar

Mahmut

Genel baskanlıgi birakinca kapinin onunde tekrar isteyenler gibi,bunda da bulurlar birseyler

Saffet

Ayaklar koktu zaten belirlenecek kişiler belli İmamoğlu veya mansur kilicdar oglu aday olup kaybederse siyaset hayatı biter bunu gayet iyi biliyor diye düşünüyorum
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