İYİ Parti'den geri vites!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in Altılı Masa’dan kalktığını ilan ettiği açıklamasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Altılı Masa’nın adayını resmi olarak açıklayacağı 6 Mart toplantısına ilişkin konuştu.

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Erhan Usta, Akşener’in kararına ilişkin şunları söyledi:

”Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi. ‘Beş genel başkanın imzasıyla karar alınabilir’ şeklindeki yaklaşım masanın ruhuna aykırı. Bu uygulama bugüne kadarkilere aykırıydı. Bugüne kadar mutabakat yerine ‘çoğunlukla karar alınabilir gibi uygulama olmadı.”

6 MART’A İLİŞKİN AÇIKLAMA

Canlı yayında 6 Mart toplantısına katılıp katılmayacaklarına ilişkin konuşan Usta, “Onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart’ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart’ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir. Bence kapı hala açık. Altılı Masa çalışma ilkelerine dönecek olursa, tam bir mutabakatla isim nasıl kabul edildiyse, ilkelerimizde değişiklik olmayacak denilirse devam eder. Ama bu ilkelere uyulmazsa yapılacak pek bir şey yok” dedi.

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