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İYİ Parti’den flaş açıklama: Akşener’e suikast bilgisi aldık

İP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz." dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:29
İYİ Parti’den flaş açıklama: Akşener’e suikast bilgisi aldık

Ok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İP'in seçime girmesini engelleyemeyenlerin entrika peşine düştüğünü savundu.

İP’in hazineden yardım alacağı yönünde yalan haberlerin çıkarıldığını iddia eden Ok, "İYİ Parti bırakın hazineden 25 milyon almayı bir kuruş alsın söz veriyorum harakiri yapacağım." ifadesini kullandı.

İP'in seçimlere girmesini engelleyemeyenlerin bazı kötü senaryoları devreye sokacakları yönünde duyumlar aldıklarını aktaran Ok, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında, Türkiye'de bombaların patladığını, yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini ve kaos ortamı oluştuğunu söyledi.

"SUİKAST GİRİŞİMİ BİLGİSİ ALDIK"

"7 Haziran-1 Kasım arasında bu bombaları patlatan, karanlık güçler kimlerdi? Bu bombaların sonucunda, hangi parti ya da partiler oy devşirdi" diye soran Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duyumun ötesinde ciddi bilgiler alıyoruz. Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse 7 Haziran-1 Kasım arasında olduğu gibi bombalar patlatılarak, suikastlar yapılarak, Türkiye'de bir kaos ortamı oluşturulacağı bilgileri alıyoruz. Buradan son başbakana, son hükümete çağrıda ve uyarıda bulunuyoruz. Son başbakan olmanız sizleri sorumluluktan kurtarmaz. Derhal gerekli tedbirleri alınız."

Bir basın mensubunun, suikast duyumuna ilişkin hükümet yetkilileriyle görüşüp görüşmediğini ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in ek koruma isteyip istemediği sorusu üzerine Ok, "Ben bunu bir yetkili kişi ile paylaştım. O da şimdilik aramızda kalsın. Hükümetten değil." dedi.

İP'e geçen CHP milletvekillerinin tekrar partilerine döneceği yönündeki iddiaların hatırlatılması ve "Sizin partinizden mi yoksa CHP'den mi aday gösterilecek" sorusunun yöneltilmesi üzerine Ok, "Buna ilgili kurullar karar verecek. İster bizim partimizden olsun ister başka partide olsun, ister siyaseti bıraksınlar bu kişileri başımızın üzerinde taşımamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:29
  1. İYİ Parti
  2. Meral Akşener
  3. suikast girişimi

YORUM YAZ

  • nurinuri28 dk önce
    Türk siyasetinin önünü açan KADIN 28 şubat sürecinde içişleri bakanıyken neyin önünü açtı merak ediyorum
  • Murat TaşcıMurat Taşcı30 dk önce
    Meral Akşener'e kim ne diye suikast yapsın ki? Olsa olsa umutları suya düşenler, Meral hanımı başarısız bulanlar yapar.
  • feritferit37 dk önce
    her türlü fitneye fesada başvuruyor bu kadın. yalan dolan bunda gırla. suikastmiş. sen kimsin ki sana suikast yapacaklar. bunlar iyi parti değil kötü parti
  • kağan oğuzkağan oğuz44 dk önce
    yalan yalan yalan
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