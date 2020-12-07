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Gündem İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Coşkusuna bakılırsa bu defa cumhurbaşkanı adayı
Gündem

İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Coşkusuna bakılırsa bu defa cumhurbaşkanı adayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı adaylık sinyali vermesine İYİ Parti'den ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aytun Çıray, "Konuşmanın coşkusuna baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:12:00 -
İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Coşkusuna bakılırsa bu defa cumhurbaşkanı adayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu.

Konuşmasının büyük bir bölümünde iktidarı eleştiren CHP lideri, kendisine "Aday ol" diyen AK Parti milletvekillerine, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi, CHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı.

"Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını Twitter'dan paylaştığı bir mesajla değerlendirdi. Çıray, "Bütçe konuşmasının satır aralarına... Ve konuşmanın coşkusuna baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı" dedi.

Gürsel Tekin 'adayımız hazır' demişti

Geçen günlerde CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, "CHP'nin adayı olmaz olur mu, elbette CHP'nin cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz. Yoksa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun" demişti.

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Yorumlar

ibo

MUAHAHHAH GÜLEYIMDE BOSA GITMESIN. HAYIRDIR ERDOGANA SÜKAST VE SENDE HAZIRDA BEKLEMEDE OLACAKSIN? BEKLENTINMI VAR? YALANCIDAN BATAKCIDAN CB OLMAZ
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Bayram Yasar

Biden geldi ya.... Arkadaşımızın iştahı kabardı. Arkadaş sen bir hesap yaparsın Allahında bir hesabı vardır
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