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İYİ Parti'den CHP'ye 'HDP' resti: Biz bu bileşenin içinde olmayız!

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “CHP’nin her yaptığına ‘evet’ diyerek, savunmuyoruz. HDP’ye kimi krediler açarak siyaset yapmanızı doğru bulmuyoruz diyoruz. Bu sizi 90’ların SHP’si gibi yapar, diyoruz. CHP, HDP ile kurumsal olarak devam edeceğim diyebilir, tercihidir ama biz bu bileşen içinde olmayız” dedi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 21:54
İYİ Parti'den CHP'ye 'HDP' resti: Biz bu bileşenin içinde olmayız!

CHP ile İYİ Parti'nin 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde oluşturduğu Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği konuşulurken, İYİ Parti'den CHP'ye yönelik eleştiriler artmaya başladı. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "CHP'nin her yaptığına 'evet' diyerek, savunmuyoruz. HDP'ye kimi krediler açarak siyaset yapmanızı doğru bulmuyoruz diyoruz. Bu sizi 90'ların SHP'si gibi yapar, diyoruz. CHP, HDP ile kurumsal olarak devam edeceğim diyebilir, tercihidir ama biz bu bileşen içinde olmayız" dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP'yi HDP'yle yakınlaşmakla eleştiren Ağıralioğlu, "Kırmızı çizgimizi muhafaza ediyoruz. Biz ne yaparsak yapalım İYİ Parti bizimle beraberdir gibi bir algı oluşmasın. Biz ilkelerle beraber oluruz" dedi.

"CHP'nin her politikasını beğensek CHP'li oluruz"

CHP ile İYİ Parti'nin iki ayrı parti olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, "Millet İttifakı ile bir güç birliği yaptık. Bu beraberliği millet de seçim sonuçlarıyla takdir etti. Biz de bunun omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu taşıyoruz. Ama bu bizim Millet İttifakına Katolik nikahı ile bağlı olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz CHP'nin her politikasını beğensek CHP'li oluruz" diye konuştu.

"AK Parti ve MHP'nin içinden koparabileceğimiz kadar kuvvet koparacağız"

Ağıralioğlu şunları söyledi: "Biz memleketin düştüğü darboğazdan çıkması için kurulmuş bir siyasi partiyiz. Bir Türkiye vizyonu ortaya koymuşuz. Acaba Millet İttifakı ne olur? Satranç bu. Tayyip Erdoğan'ın 2023 denklemi varsa, bu denklemde Cumhur İttifakı bileşenlerinin yetmediğini görüyor olması lazım. İYİ Parti'yi ya da daha fazla kopartılacak parça varsa, bunları Millet İttifakı bünyesinden koparmak, orayı zayıflatmak isteyecektir. Biz de kendi vizyonumuz çerçevesinde bileşenleri arttıracağımız alanda İyi Parti olarak AK Parti ve MHP'nin içinden koparabileceğimiz kadar kuvvet koparacağız. Satranç oynuyoruz"

"CHP'nin her yaptığına 'evet' diyerek savunmuyoruz"

Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı gibi olmayacağını belirten Ağıralioğlu, "Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP keskin muhalefetten sonra keskin limitsiz krediler açtığı iktidarla beraber. AK Parti-MHP beraberliğinin nasıl olması gerektiğini biz söyleyemeyiz ama biz olsak CHP'de yaptığımız gibi yaparız. CHP'nin her yaptığına 'evet' diyerek, savunmuyoruz. HDP'ye kimi krediler açarak siyaset yapmanızı doğru bulmuyoruz diyoruz. Bu sizi 90'ların SHP'si gibi yapar, diyoruz. Sonuç olarak biz İYİ Parti olarak toptan 'evet' veya 'ret' cephesi değiliz. Bunu Meclis'teki siyasi performansımızla gösterdik. Hükümetin getirdiği ve doğru bulduğumuz pek çok kanunu destekledik. Biz iktidardan ne gelirse gelsin karşı grubu değiliz" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 21:54
  1. İYİ Parti
  2. CHP
  3. Millet İttifakı
  4. HDP
  5. Yavuz Ağıralioğlu

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet15 dk önce
    Ulan ilk önce Oismini degiştir MEMOne demek gitsinmiş akp birleşsinmiş ulan sizin gibilerin lafıylamı akp gececek açıkca desen fetonu pkk destekcisiyim 
  • mehmetmehmet18 dk önce
    Ne diyor bu basit adam ulan kuklabaşkanını bir bagırsa kedi gibi yuvana dönersin desteklemiyormuşun chp hadi oradan basit adam başkasına o masalı anlat belki yerler...
  • Malatya lı Malatya lı 24 dk önce
    Gurur duyun heryeri pkk aldı sayenizde sizingibi milliyetçi batsın
  • Eski erbakanciEski erbakanci35 dk önce
    Saadet partililerden dinci islamci.ip lilerden ulusalci olmaz.
  • hizipsavarhizipsavar41 dk önce
    oy verirken düşünseydiniz her şeye ortaksınız zarara da Allah c.c. laneti üstünüze olsun. şimdi kıvırmak yok.
  • HaticeHatice56 dk önce
    Ya zaten icindesiniz o katilleri ve katillerin yandasi chp yi desteklediniz hala diyorki biz icinde olmayiz diye yalan soyluyorlar o zaman gitsinler cocuklari kacirilan hdp il binasi onunde oturan annelere destek verin ama veremiyorsunuz veremezsiniz iyi partinin kimin destegi ile kuruldugunu bilmeyen varmi siz o zillet ittifakina girdiniz zaten o yuzden onlara uymak ve onlar ne derse onu yapmak zorundasiniz
  • Ūlkūcū şehitin kardeşiŪlkūcū şehitin kardeşi57 dk önce
    Yoruma bile değmezker.ip ve saadet partisi ile.hatta bilincli oy verenlerle ahirette hessplaşiriz.
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ59 dk önce
    Alın size boş boş konuşan bir ......vs......
  • Siyasi Kavun Siyasi Kavun 59 dk önce
    Geçmişler olsun. Çoktan o bileşenin içine balıklama girdiniz. Yahu siz millet ile dalga mı geçiyorsunuz. CHP yıllardır bu pislikler ile beraber kol kola. Bunu görmediniz yani. Yersen diyorsunuz.
  • MemoMemo1 sa önce
    En iyisi sizde AKP ' le birleşin gitsin pusula onu gösteriyor.

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