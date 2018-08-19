İYİ Parti'den CHP'ye Annan tepkisi

Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın ölümüne ilişkin bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan tepki geldi.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Yaşamını yitiren Nobel Barış Ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ı, Kıbrıs barışı için verdiği mücadele dolayısıyla hep saygıyla hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, Kofi Annan'ın Kıbrıs'ta barışın değil, Türklere yönelik komplonun mimarı olduğunu söyledi. Özdağ, savunduğu görüşün o dönem CHP'nin de resmi görüşü olduğunu savundu. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği mesajında şu ifadeleri kullandı: "Birisi Kemal beye Annan Planı başarılı olsaydı Kıbrıs'ta Türk kalmayacağını hatırlatmalı. Annan Kıbrıs'ta barışın değil Türklere komplonun mimarıdır. Üstelik bu görüş o dönem CHP'nin resmi görüşüdür. CHP plana sert şekilde karşı çıkmıştı"