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Gündem İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a suç duyurusu
Gündem

İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a suç duyurusu

İYİ Partili Uğur Poyraz CHP'li Barış Yarkadaş'ın ihale iddiası için suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 19:34:00 -
İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a suç duyurusu

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması Millet İttifakı'nda krize neden oldumuştu. CHP'li Barış Yarkadaş ise katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti'ye sert çıkmıştı.

"Tek tek biliyorum bana söyletmesinler"

İYİ Parti'lilerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş şu ifadeleri kullanmıştı:

Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullanmıştı. 

İYİ Parti'den CHP'li isme dava!

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz; katıldığı bir canlı yayında, İyi Parti ve parti yöneticilerini kastederek “ihale aldıkları” iddiasında bulunan gazeteci Barış Yarkadaş hakkında “iftira” suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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