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İYİ Parti'den büyük provokasyon!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her konuşmasında 'Suriyelileri geri göndereceğiz' açıklamasını yereldeki belediye başkan adayları seçim propagandası haline getirdi. Partinin Fatih Belediye adayı İlay Aksoy, ilçede 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' pankartı astırarak, Suriyeliler üzerinden provokasyona başladı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:56
İYİ Parti'den büyük provokasyon!

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Esed zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilere olan düşmanca tutumu, partinin yerel seçimde gösterdiği belediye başkan adaylarını harekete geçirdi. Her fırsatta Suriyelileri ülkelerine kovmak istediklerini söyleyen Akşener’in Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy, ilçede astırdığı çirkin pankart ile provokasyona başladı.

“Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim”

Fatih İlçe Belediye Başkanı adayı İlay Aksoy’un ilçenin en işlek noktalarına astırdığı ve Suriyeli mültecilere hedef alan pankartta, 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' ifadeleri kullanıldı. Suriyeliler üzerinden açık bir provokasyon örneğinin sergilendiği pankart büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkililere bu tarz provokasyonlara karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:14
  1. İYİ Parti
  2. İlay Aksoy
  3. Meral Akşener
  4. Meral Akşener Suriye
  5. İYİ Parti Suriye

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_23 dk önce
    boş vaatler,görevinin ne olduğundan bihaber,belediye başkanımı karar veriyor,ülkeye ne kadar sığınmacı alınacağını,sokaktanmı toplatacaksınız sığınmacıları,sahi kim toplayacak zabıtalarmı,hangi kanuna göre,boş boş konuşuyorlar,kendini belediye başkanı adayı değilde,galiba iç işleri bakanı adayı olarak görüyor
  • Selehattin YOLALSelehattin YOLAL25 dk önce
    meral hanım efendiaslen siznerelisiniz,muhacır mısınız, AKŞENERHANIM EFENDİtürkiyeyenereden geldi.
  • turgutturgut27 dk önce
    Peki sayın yetkililer 4 milyon suriyelilileri ne zamana kadar bu millet yük edinecek yapılan zamlarla bu milletin iflahı kesildi artık en büyük bütçeler aile ve sosyal politikalar bakanlığına gidiyor bu rakam 100 milyarın üzerinde, oysakifabrikalar kurulup iş sahaları açılıp insanlara iş kapıları açılacağına fakir fukara adı altında birilerinin cebine gidiyor kimse kimseyi kandırmasın artık deniz bitti milyonlarca işsizler ordusu yarın bu ülkenin en büyük tehlikesi haline gelecek haberiniz olsun.
  • HTURK HTURK 31 dk önce
    Bunun neresi provokasyon,Fatih'i Türklere,Kürtlere,Lazlara,Çerkezlere demiyorki ayrımcılık olsun. Ülkenin asli unsurlarından bahsetmiyor, geçici barınanları kastediyor,asıl sizin yaptığınız provokasyon, O kadar yırtınmayın.
  • AhmetAhmet32 dk önce
    Doğru demiş ben fatihte oturuyorum fatihi bitirdiler arap kasabasına döndü rahatsızlık boyutu çok büyük bunu baştan beri Akpartiye oy veren biri olarak söylüyorum oylar çok düşecek bu suriyeliler yüzünden Reis bunları mutlaka geri göndermeli halk sinirli küskün
  • ..................................................32 dk önce
    Herkese müjde. ŞOK! ŞOK! ŞOK!Evet, Şimdi bu müjdenin ifşasının sıkıntıları var. Kanuni yönden değil tabi ki. Manevi yönden var. Bu işten vazgeçtim. Müjde de yok, ŞOK'luk bir durum da yok. Zaten bilinen bir şey ama altını çizerek arz ettiğiniz zaman manen sıkıntı oluyor. Sırrı ifşa gibi oluyor. Bir daha da bazı bilgilerden muaf tutulabiliyorsunuz. En iyisi. Sabretmek. Allah (cc) sabredenlerle beraberdir. Çalışanla, verdiği sözü tutanla beraberdir. Başkasının iyiliği için çalışanla beraberdir. Dua eden ve dua alanla beraberdir. Dinine saygı gösterenle, yardım edenle beraberdir. Yalancıları sevmez. Saygılarımla.
  • Gavur GökalpGavur Gökalp33 dk önce
    Sen zaten ülkenin hepsini Trumpa teslim etmişsin. Suriyeliler gitse nolur, kalsa nolur?Boynuna milleti aldatmak için yazma takacağına Sen gitde dilinin sürştüğüne vurdur da gel. Rahatlarsın
  • Akitinizi tazeledinizmi?Akitinizi tazeledinizmi?45 dk önce
    E YOLLASIN YETER DAA, ÜLKELERİ ORADA DURUYOR.

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