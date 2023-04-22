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Medya

İYİ Parti'den akla ziyan iddia! Buna kargalar bile güler! Yav bi gidin işinize Allah aşkına

Yeniakit Publisher
2023-04-22 11:53:00 -
İYİ Parti'den akla ziyan iddia! Buna kargalar bile güler! Yav bi gidin işinize Allah aşkına

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Masa'yı dağıtmak kurgulanmış bir stratejiydi" şeklindeki akla ziyan çıkışını değerlendiren Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, "Açıkçası, yalanın erbabını CHP üst yönetimi bilirdik. Müsavat Bey’in sözlerinden sonra İYİ Parti’yi de aynı sınıfa sokmak gerekecek" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Masa'yı dağıtmak kurgulanmış bir stratejiydi" şeklindeki akla ziyan çıkışını değerlendiren Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, "Açıkçası, yalanın erbabını CHP üst yönetimi bilirdik. Müsavat Bey’in sözlerinden sonra İYİ Parti’yi de aynı sınıfa sokmak gerekecek" dedi. 

Saydam, "Amma stratejiymiş!.." başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Her şey bir oyunmuş… Önce Meral Akşener Hanım, oyunun bir parçası olarak, aylarca “Kemal Kılıçdaroğlu ‘kazanacak aday’ değil” anlamını taşıyacak açıklamalarda bulunmuş. ‘Masa’dan kalkarken ettiği ağır laflar da bir tür ‘stratejik iletişim’ numarasıymış…

Hani demişti ya “İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, …ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır… İYİ Parti kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin ‘hınk deyicisi’ olmayacaktır. Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir... Kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir… 6’lı masa, artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir… Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olacağız.”
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Bütün bunları ‘numaradan’ söylemiş… Bu stratejiyi, CHP trollerinin kendisine karşı en hayasız, en galiz küfürlerle saldıracaklarını bilerek kabullenmiş… Özel bir mazoşist durum varmış gibi...

Stratejinin son halkası da; her ne kadar çarpıtılarak kabullenilmiş olsa da, iki belediye başkanının, Kılıçdaroğlu’nun iki dudağının arasına bağlanarak, yönetimde görev verileceği sözüyle kandırılıp ‘Masa’ya oturtulmasıyla tecelli etmiş…

Tüm bunlar bir film senaryosu ya da gazeteci içgüdüsüyle yürütülmüş tahminler olsaydı, yazarını koymadık tef bırakmaz, sabaha kadar çalarlardı…

Oysa, bu abuk, kargaların bile güleceği olayı anlatan Meral Hanım’ın sağ kolu (sağ kollarından hangisi olduğunu bilemiyoruz) İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu idi… Şöyle demişti: “Masadan bilerek kalktık. Bütün bu olup bitenler kurgulanmış, planlanmış bir stratejiydi. Bu plan da müştereken oluşturuldu diyebilirim. Genel başkanlar biliyordu. İki belediye başkanının başkan yardımcısı olacağı biliniyordu. Kazanamayacak aday diye takdim edilen Sayın Kılıçdaroğlu’nu kazanacak aday haline getirmek için bir hamle gerekiyordu. İktidara karşı strateji uyguladık.”

Müsavat Bey işi iyice köpürtmüş ve sözünü şöyle tamamlamış: “Bütün bunlar Meral Hanım’ın yüksek strateji ve siyasi dehasından kaynaklanan planlanmış işlerdir.”

Ne dehaymış ama!

İletişimin temel kurallarındandır; sonuç odaklılık… Bunların ki ise öyle bir strateji ki öncesinde 16-18 bandında olduğu iddia edilen İYİ Parti oylarını, sonrasında yüzde 7’lere kadar düşürmüş…

Demek ki bir tane daha benzer strateji uygulasalar, toplam oyları yüzde 4’ü geçmeyen, Masa’nın diğer dört partisi arasında yerlerini alacaklar…

“Ben Meral Akşener’in dükkânı kapatacağını düşünüyorum. İstifa edebilir” diyen İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer’e göre Meral Hanım seçim sonuçlarını beklemeden ‘gereğini’ yapacak sanki…

Oysa desteklediği, 15 seçim arka arkaya kaybettiği hâlde koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu’nun ayak oyunlarından biraz örnek alsa uzunca bir süre idare edebilir…

Açıkçası, yalanın erbabını CHP üst yönetimi bilirdik. Müsavat Bey’in sözlerinden sonra İYİ Parti’yi de aynı sınıfa sokmak gerekecek…"

 

 

 

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Yorumlar

ERMAN

İnsanda utanma olmalı, haya olmalı. Bu kadar rahat yalan söylenmemeli.

Ömer

Ne deha ne zeka hayran kalmamak mümkün değil . Ne günlere kaldık . Bu nasıl siyaset nasıl bir akıl . Artık söylenecek söz yok . Hocanın kendi bindiği dalı kesmesi , göle maya atması daha mantıklı . Türkiye’yi yönetmeye talip olanlara bakın . Ak parti sadece Akşener in masa öncesi konuşmasını kullansın başka şey yapmaya gerek kalmaz .
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