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Gündem

İYİ Parti'den akıl almaz açıklama: Umrenin bedelini ödüyoruz

Mehmetçik'e olan nefret söylemleriyle bilinen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Türkiye'deki virüsün gen haritasının Suudi Arabistan'daki virüsünün gen haritasına uygun olduğunu belirterek; "Umre meselesinin bedelini ödüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:41:00 - 2020-05-09 13:48:07
İYİ Parti'den akıl almaz açıklama: Umrenin bedelini ödüyoruz

Daha önce defalarca skandal açıklamalarda gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Aytun Çıray, Tele1’deki Demokrasi Arenası programında Türkiye’ye virüsün nerede gelmiş olabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

"Yani umre meselesinin bedelini ödüyoruz"

Çıray, Türkiye'deki virüsün gen haritasının Suudi Arabistan'daki virüsünün gen haritasına uygun olduğunu belirterek; 'Umre meselesinin bedelini ödüyoruz' iddiasında bulundu.

İşte sözde vakil Aytun Çıray'ın akıl almaz açıklamaları:

Bu virüsün gen haritalarının gönderildiği bir monitör var. Bütün dünya buna bu bilgileri gönderiyor. Buradaki amaç virüsün yapısı değişiyor mu değişmiyor mu incelemek, hem de o virüs hangi ülkeye nereden gelerek hastalık bulaştırmış ve sayıları yükseğe ulaştırmış onu belirlemeye çalışıyor. İşte bu monitöre baktığımız zaman Türkiye’deki virüsün karakteri, gen haritası, Suudi Arabistan’daki virüsün karakterine, gen haritasına uygun. Yani umre meselesinin bedelini ödüyoruz.”

Mehmetçik karşıtıyla biliniyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında, “İstikamet İslam güneşinin doğduğu yere” diyen kahraman Mehmetçik’e “Salak” diyerek hakaret eden ve başında takkeyle bayram namazı kılan Mehmetçik’i de, “Eğer bu asker Türk askeri ise başında talimatnamelerde olmayan bir başlıkla (takke, fötr, kipa vs vs) komutanlarının selamlanmayacağını bilmesi gerekirdi” diyerek suçlayan Aytun Çıray, yine Mehmetçik karşıtı bir sözle gündeme gelmişti.

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Yorumlar

Adile

Ne alaka. Avrupa kaynaklı bir sürü bulaştırıcı oldu. Bu bilim insanı mı ki gevelemiş. Anlaşılan CHP nin İslam a ve Müslümanlara saldırı kervanına destek oluyor. 
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Emrkl

Suriye’de bir muamma pyd yerli yerinde duruyor kazancımız milyarlar kaybetmek ve 4 milyon Suriyeli hangi amaca hizmet ilerde anlayacağız
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