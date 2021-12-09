İYİ Parti'den Abdullah Gül kararı
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aday gösterileceğine dair iddialara yanıt verdi.
Abdullah Gül isminin cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme gelmesinin ardından İYİ Parti'den net bir açıklama geldi.
Siyasetin gündemi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve olası adaylar. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeleri dikkat çekti.
Abdullah Gül ismi yeniden kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Gül ismine kapıları kapattı.
Gazetecilerin "Abdullah Gül hala denklemde mi" sorusuna "Bizim için denklemde değil" yanıtını verdi.