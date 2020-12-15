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Gündem İYİ Parti'den ABD'nin S-400 yaptırım kararına tepki
Gündem

İYİ Parti'den ABD'nin S-400 yaptırım kararına tepki

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarına tepki gösteren İYİ Parti tarafından, "Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik kabul edilemeyecek nitelikte kararlar" açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:28:00 - 2020-12-15 16:30:34
İYİ Parti'den ABD'nin S-400 yaptırım kararına tepki

İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanlığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki göstererek, "Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik kabul edilemeyecek nitelikte kararlar" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'den ABD yaptırımlarına tepki

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Hem ulusal ve müşterek güvenlik arayışlarımıza hem de egemenlik haklarımıza yönelik kabul edilemeyecek nitelikte kararlar olarak görüyor ve kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve üç personele yönelik yaptırım kararının ABD-Türkiye arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "gider ayak" aldığı bu kararlarla zehirli bir miras bıraktığı belirtildi.

"ABD'yi, kararını gözden geçirmeye davet ediyoruz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diplomasi yoluyla çözülemeyecek bir sorun olmamakla birlikte S-400'lerin alımının gerçekçi bir tehdit değerlendirmesi ve risk analizi temelinde yapılmamış olması da bugün içine düşülmüş olan açmazın ana nedenlerinden biridir. Savunma Sanayii Başkanlığının 'görülür kaza' durumundaki bu yaptırımların olası etkilerini azaltacak tedbirleri zaten almış olduğunu düşünmek isteriz.

İktidarın milli çıkar ve egemenlik haklarımızdan taviz vermeksizin Türkiye-ABD ilişkileri açısından yeni bir kara leke niteliğindeki bu konuyu Washington'daki müstakbel yönetim ile ele almasını, akılcı ve müttefiklik ilişkilerimize uygun bir çözüme kavuşturmasını bekleriz. ABD'yi ise müttefikliğe yakışmayan, ülkelerimiz arasındaki dostluğa katkıda bulunmaktan uzak bu kararları gözden geçirmeye davet ederiz."

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