  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Parti'deki FETÖ geriliminde "karanlık Oda" safını belli etti!
Siyaset

İYİ Parti'deki FETÖ geriliminde "karanlık Oda" safını belli etti!

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu FETÖ'cü" açıklamasıyla başlayan tartışmalarda tetikçi Oda TV de safını belli etti. Karanlık Oda, FETÖ'cü olduğu belirtilen Buğra Kavuncu'nun yanında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:05:00 -
İYİ Parti'deki FETÖ geriliminde "karanlık Oda" safını belli etti!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden destek aldı. Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer verdi. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı canlı yayında, tüm bunları hatırlatarak İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Ardından parti içinde tartışmalar başladı.

Tartışmaların ardından saflar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Skandal yayınlarıyla bilinen Oda TV isimli tetikçi haber sitesi, söz konusu tartışmada FETÖ'cü olduğu belirtilen Kavuncu'nun yanında yer aldı. Oda TV, Ümit Özdağ'ı "Kavuncu'yu hedef almakla" suçladı.

Söz konusu haber şu şekilde:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP'in kuyruğu dik tutma çabası!
Siyaset

İP'in kuyruğu dik tutma çabası!

İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddial..
Gündem

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" demişti! Şimdi bakın ne dedi

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" diyen Can Ataklı, S-400'lerin Sinop'ta test edilmesi sonrası kıvırarak şimdi de "S-400'ler aktif..
Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Türkiye çağrısı
Dünya

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Türkiye çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya, İspanya ve İtalya'ya mektup yazarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerde..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay