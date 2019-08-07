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İYİ Parti'de yeni yönetim modeli

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu:"Artık Başkanlık Divanı, Genel Başkan yardımcılarından değil, her biri konusuna vakıf başkanlıklardan oluşacak"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:20
İYİ Parti'de yeni yönetim modeli

ANKARA (AA) - İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Artık Başkanlık Divanı, Genel Başkan yardımcılarından değil, her biri konusuna vakıf başkanlıklardan oluşacak." dedi.

Tatlıoğlu, İYİ Parti'de yeni seçilen Genel İdare Kurulunun ilk toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türk siyasetinde partilerin bu zamana kadar dar alanda politika yaptıklarını ve klasik organizasyon şemasıyla çalıştığını anlatan İsmail Tatlıoğlu, zamanın ruhuna uygun bir yönetim kadrosu ve organizasyonla yola devam edeceklerini bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında ilk toplantılarını yaptıklarına işaret eden Tatlıoğlu, "Artık Başkanlık Divanı, Genel Başkan yardımcılarından değil, her biri konusuna vakıf başkanlıklardan oluşacaktır. Bu yeni yönetim modeli, aslında gerçek anlamda gölge kabineyi oluşturur." diye konuştu.

İsmail Tatlıoğlu, yeni sistem sayesinde siyasetin de yenileneceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Her bir başkanlığımız mevcut iktidarın icraatlarını takip edip gerektiğinde uyaracak, gerektiğinde çözüm önerilerini sunacaktır. Biz yeminli evet ya da hayırcılar değiliz. Olumlunun yanında, olumsuzun karşısındayız. Bunu parlamento çalışmaları sırasında da gösterdik."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:20
  1. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu

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