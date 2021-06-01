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İYİ Parti'de yeni skandal patlak verdi
Siyaset İYİ Parti'de yeni skandal patlak verdi
Siyaset

İYİ Parti'de yeni skandal patlak verdi

Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İYİ Parti'de yeni bir skandal daha patlak verdi. Uyuşturucu madde kullanan ve hakkında dava açılan Müberra Çakır'ın İYİ Parti yönetimine seçildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 11:01:00 -
İYİ Parti'de yeni skandal patlak verdi

 

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olarak seçilen Müberra Çakır hakkında uyuşturucu madde kullanarak trafiğe çıktığı gerekçesiyle dava açıldığı ortaya çıktı.

İzmir'de 2019'da bir trafik kazasına karışan Çakır'ın kanında uyuşturucu madde tespit edildi. Çakır davadan ceza aldı ve cezası ertelendi.

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