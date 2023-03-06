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Gündem İYİ Parti’de tükürdüğünü yalayan Meral Akşener’e 'karşı bildiri' hazırlığı!
Gündem

İYİ Parti’de tükürdüğünü yalayan Meral Akşener’e 'karşı bildiri' hazırlığı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı koalisyona dönme kararı sonrası İYİ Parti karıştı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener’in ortaya attığı “Yavaş - İmamoğlu” formülüne karşı olan bir grup İYİ Parti milletvekilinin “karşı bildiri” hazırlığında olduğu iddia ediliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:09:00 -
İYİ Parti’de tükürdüğünü yalayan Meral Akşener’e 'karşı bildiri' hazırlığı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına boyun eğdi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması teklifi ile masaya dönmeye hazır olduğunu bildirdi. Akşener’in bu kararı, partide birçok ismi rahatsız etti. İYİ Parti’nin masaya dönmesi sonrası parti içi karıştı.

‘AKŞENER’E KARŞI BİLDİRİ HAZIRLANIYOR’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra masaya dönmesi ile parti içi karıştı. Akşener, koalisyon ile arayı düzeltmek isterken, parti içi karıştı.

CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti’de Akşener’e karşı bildiri hazırlığı olduğunu duyurdu.

Yarkadaş, “İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener’in ortaya attığı “Yavaş – İmamoğlu” formülüne karşı olan bir grup İYİ PARTİ milletvekilinin “karşı bildiri” hazırlığında olduğu iddia ediliyor.” ifadelerini kullandı.
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