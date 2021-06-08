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Siyaset İYİ Parti'de toplu istifa şoku: Elimizde kalan sadece hüsran
Siyaset

İYİ Parti'de toplu istifa şoku: Elimizde kalan sadece hüsran

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İYİ Parti ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi 13 kişi, İlçe Başkanı Cihat Öztürk’ün ayrıştırıcı, ötekileştiren davranışlarının olduğunu söyleyerek istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 18:14:00 - 2021-06-08 18:20:32
İYİ Parti'de toplu istifa şoku: Elimizde kalan sadece hüsran

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İYİ Parti ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi 13 kişi, görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, yazılı açıklamasında, yönetim kurulundan istifa edenler olduğunu belirtti.

13 yönetim kurulu üyesi istifa etti

İlçe teşkilatının 32 asil, 33 yedek olmak üzere 65 kişiden oluştuğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 4 asil 9 yedek olmak üzere 13 yönetim kurulu üyemiz görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Yönetimsel görüş ayrılıklarını saygıyla karşılıyoruz. Arkadaşlarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları çalışmalar nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum."

"Ötekileştiren davranışlarına şahit olduk"

İstifa eden 13 kişinin yaptığı ortak açıklamada ise partilerinin ülke genelinde yükseliş ivmesi gösterdiği, ilçede ise beklenen yükselişin görülemediği belirtildi.

Açıklamada, "Maalesef bugün gelinen noktada elimizde kalanın sadece hüsran ve umutsuzluk olduğunu, günden güne azalışımızı ve neredeyse yok olma raddesine gelmiş olduğumuzu gördük. İlçe Başkanımız Cihat Öztürk’ün ayrıştırıcı, uzaklaştırıcı, ötekileştiren davranışlarına şahit olduk." ifadesi kullanıldı.

 

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Yorumlar

Vatandaş

Kendisi tam bir erkek düşmanı, feministtir. 
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Hakki

Ooo, super haber, hemen AKP üyeliğine geçelim. 
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