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Siyaset İYİ Parti'de tezkere krizi! Durmuş Yılmaz, HDP'ye kulak verdi
Siyaset

İYİ Parti'de tezkere krizi! Durmuş Yılmaz, HDP'ye kulak verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Evet" oyu vereceklerini açıkladığı tezkere oylamasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, hayır oyu kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 05:41:00 -
İYİ Parti'de tezkere krizi! Durmuş Yılmaz, HDP'ye kulak verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.

Durmuş Yılmaz hayır oyu verdi

Meclis'teki oylamada kimin hangi yönde oy verdiği merak edilirken İYİ Parti'de tezkere çatlağı ortaya çıktı. İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamayı 20 Ekim tarihinde partinin genel başkanı Meral Akşener yapmış ve "Evet" oyu vereceklerini belirtmişti. İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.

Pusulayı ret deyip imzaladım

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweeti alıntılayan Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım." ifadelerini kullandı.

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