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Siyaset İYİ Parti'de tezkere çatlağı! O isim 'hayır' dediğini açıkladı
Siyaset

İYİ Parti'de tezkere çatlağı! O isim 'hayır' dediğini açıkladı

TBMM'de dün oylanan tezkere sonrası İYİ Parti'deki çatlak ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz 'hayır' oyu verdiğini açıkladı. Genel başkanın 'evet' kararına rağmen 'hayır' oyu veren Yılmaz'a İP'ten ne tepki geleceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 13:29:00 -
İYİ Parti'de tezkere çatlağı! O isim 'hayır' dediğini açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "Hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "Evet" oylarıyla kabul edildi.

İttifaktan sonra İYİ Parti'de de çatlak

Tezkerenin oylanması öncesi CHP'nin 'hayır' İYİ Parti'nin ise 'evet' diyeceğini açıklamasıyla Millet İttifakı'nda yaşanan çatlak ortaya çıkmıştı. Oylama sonrası ise İP'teki çatlak da ortaya çıktı. İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "Hayır" oyu verdiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweeti alıntılayan Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca 'Hayır' diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım" ifadelerini kullandı.

 

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