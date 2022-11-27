İYİ Parti'de tekme yumruklar konuştu! Bayıltana kadar dövdüler: Partililerin kucağında çıkarıldı

İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı kongresinde demokrasi yerini tekme ve tokada bıraktı. İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı Remzi Sağlam ve sekreter Alper Sivri, 26 Ekim’de odada darp edilen Ümit Altun’u bu sefer de kongre salonunda bayıltana kadar dövdükleri görüntüler ortaya çıktı. Altun, baygın halde üyelerin kucağında dışarıya çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Bel-Taş A.Ş.'de çalışan İYİ Partili Ümit Altun'un delege başvurusu yapmak için gittiği İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nda dövüldüğü ortaya çıkmıştı. 26 Ekim'de arkadaşı Belgin Hatunoğlu ile İYİ Parti Altındağ ilçe başkanlığına kongre sebebiyle delege başvurusu yapmak için gittiğini belirten Altun, İYİ Parti Altındağ İlçe sekreteri Alper Sivri isimli İYİ Partili tarafından saldırıya uğradığını iddia etmişti.

Zorla parti içerisindeki bir odaya götürüldüğünü söyleyen Ümit Altun kendisine galiz küfürler edildiğini söyledi. Altun şikayet dilekçesinde şunları söyledi:

"Ankara BB Bel-Taş A.Ş'de otopark sorumlusu olarak çalışmaktayım. 26.10.200 günü saat 15,30 sıralarında İYİ Parti Altındağ ilçe Başkanlığına 30.10.2022'de yapılacak olan ilçe kongresi için delege başvurusu yapmak üzere arkadaşım Belgin Hatunoğlu ile birlikte müracaat ettim. Bina içerisine girdiğimde ilçe sekreteri tarafından karşılandım ancak evrakımın eksik olduğu sebebiyle tamamlayıp gelmemi söyledi.

"Buradan öyle kolay çıkamazsın"

Evrakımı tamamlayıp on dakika sonra tekrar geldiğimde isminin Alper olduğunu sonradan öğrendiğim kişi 'Seninle bir hesabım var' şeklinde kaba bir hitapta bulundu. Ben de kendisine 'seni tanımam ne hesabımız olabilir' dedim. Daha sonra 'Benim adım Alper İlçe sekreteriyim arkamdan konuşuyormuşsun buradan öyle kolay çıkamazsın' dedi. Oradan uzaklaşmaya çalıştım. Çıkış kapısına doğru yöneldim ancak Alper isimli bu kişi çıkışımı engelledi. Koluma girip beni zorla sürükleyerek parti binası içerisindeki arka tarafta bulunan odaya götürdü. Bu esnada parti binası içerisinde bulunan diğer kişilere yönelik 'arkamdan kimse gelmesin' diye bağırdı."

Kendisine ağza alınmayacak küfürler edildiğini iddia eden Altun, "Beni yakamdan tutarak yere doğru fırlattı. Yerden boğazımı iki eliyle sıktı. Alper bana yumruk atmaya çalıştığı esnada arkadaşım Belgin Hatunoğlu odanın içerisine girdi ve Alper'i engelledi. Ben de hemen oradan ayrıldım." dedi.

Partililerin gözü önünde meydan dayağı

Ankara Altındağ'da gerçekleşen İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı kongresinde demokrasi yerini tekme ve tokada bıraktı. İYİ Parti Altındağ İlçe sekreteri Alper Sivri tarafından odada darp edildiği için polis merkezine sağlık raporu ile başvuran Ümit Altun, bu sefer partililerin gözü önünde dayak yedi. İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı Remzi Sağlam ve sekreter Alper Silvri, partililerin önünde Ümit Altun'a saldırdı.

Hastaneye kaldırıldı

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu görüntülerde partililer kavgayı ayırmak için mücadele ettikleri görüldü. Altun, kendisine uygulanan şiddete daha fazla dayanamayarak bayıldığı ve bir partilinin kucağında salondan çıkarıldığı görüldü. Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.