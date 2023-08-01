İYİ Parti’de sürpriz istifa İşte geçtikleri parti

İYİ Parti'den istifa eden Çankaya İlçe Başkan Yardımcıları Hadi Canbolat, İlhami Çotur ve Mehmet Ali Düz, 2023 Genel Seçimlerinde haksızlıklar yaşamalarının ardından Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın daveti üzerine Ocak Partisi’ne katıldı.

Burada konuşan Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, tüm siyasi partilere çağrı yaptıklarını hatırlatarak, “Özellikle İYİ Parti’ye; ‘ocağınıza geri dönün’ demiştik çünkü Ocak Partisi, Türk tarihinden, filtrelerinden geçe geçe günümüze gelmiş ve tüm değerleri de içine almış, hissetmiş bir anlayışa, ideolojiye sahiptir. Bugün çağrımızın karşılık bulması bizi son derece memnun etmiştir. Kapımız Millet İttifakı’nın neferlerine ve Cumhur İttifakı’nın neferlerine, yöneticilerine açıktır” diye konuştu.

Önlerinde Yerel Yönetimler Seçimleri olduğunu ve Ocak Partisi’nin Yerel Yönetimler Seçimlerine katılacağını belirten Canpolat, “Her iki ittifakı da Ocak Partimize bekliyoruz. Biz hiç kimsenin şakşakçısı olmadık. Biz, bölücü unsurlarla masaya hiçbir zaman oturmadık, oturmayacağız. FETÖ bizim kırmızı çizgimiz, PKK bizim kırmızı çizgimiz. Bunlarla dolaylı veya iltisaklı olan tüm siyasi partilere mesafemiz hep eşit mesafede kalacak. Mevcut iktidarın bugüne kadar yaptığı reformlar Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın sayesinde olduğunu biliyoruz. AK Parti’nin cumhurbaşkanımız kadar bir yönetime, idareye ve liderliğe sahip olmadığını da gördük, işittik ve biliyoruz. Bu anlamda biz kimsenin günahına ortak olmayacağız” dedi.

Geleceğe yatırım yapmaları gerektiğini dile getiren Canpolat, “Biz FETÖ ile mücadeleyi sürdürülebilir bir zemine yaymamız lazım. Biz PKK ile mücadeleyi ve diğer terör örgütleri ile mücadelenin zeminini hazırlamamız lazım. Öyle laflarla bunlar olmuyor. Suriyeliler konusu üzerinden siyaset yapanlar, bölücü Ermeniler için gıkını çıkarmıyor. Suriyeliler zamanı geldiğinde gitmelidir. Bunu herkes defaatle dile getiriyor. Bu bölücü Ermeniler hakkında niye kimse gıkını çıkarmıyor” ifadelerini kullandı.

Ocak Partisi’nin HDP seçmeni ile ilgili bir sorunu olmadığını ama yöneticilerle yan yana dahi gelemeyeceğini vurgulayan Canpolat, sözlerine şöyle devam etti:

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“FETÖ’nün yöneticileriyle de yan yana gelemeyiz, PKK’yı savunan ve onlara insan kaynağı elde eden HDP’li yöneticileriyle Ocak Partisi yan yana gelemez. Gelmedik, gelmeyeceğiz. Bunu şimdiden de söylüyorum. Biz diğer siyasi liderler gibi bugün başka yarın başka konuşan bir anlayışa asla sahip olmadık. Biz bugün ne konuşuyorsak yarın da, 10 yıl sonra da ve ölene kadar da aynı tavrımız devam edecek. HDP’nin yöneticileri benim Kürt kardeşimi kandırdılar. Dağa terörist yapıp gönderiyorlar. Bir fabrikadır kurulmuş, terörist üretiyor. Bir fabrikadır kurulmuş, Türkiye düşmanı üretiyor. Biz bunların hepsiyle Ocak Partisi olarak hem mücadeleyi sürdüreceğiz hem milletimizin yanında kalacağız. Benim Kürt kökenli kardeşlerim var. Bunların hepsine kalkıp PKK demek doğru değil. Biz bu anlayışa da karşıyız.”

Konuşmanın ardından ise Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partiye katılanların rozetini taktı.