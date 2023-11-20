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Siyaset İYİ Parti'de sular durulmuyor! Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması
Siyaset

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-20 19:45:00 -
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması

Seçim mağlubiyetinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edeceğini duyurdu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında, Meral Akşener’in banka hesaplarını incelettiği ve belediyelerle ticari ilişkilere girdiği” iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

Yaşanan skandalın ardından Dikbayır hafta sonu partiden istifa edeceğini duyurdu.

Dikbayır, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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