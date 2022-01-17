İYİ Parti'de şok! Zehir zemberek sözlerle istifa etti: Akşener Fun Club'a döndü!

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Vedat Yenerer, zehir zemberek ifadeler kullanarak partisimdem istifa etti. Eski partililerine sert eleştiriler yönelten Yenerer, "Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır" dedi.

"Meral Akşener Fun Club'a döndü"

İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer, parti içinde üstün eğitim ve liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini gördüğünü söyledi. Yenerer, partinin içinde milliyetçi olmayan ve Türkiye karşıtı söylemleri ile öne çıkanların önemli yerlere yerleştirildiğini ifade etti. Yenerer, "Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır" dedi.

"Türk milliyetçilerini saygıyla selamlıyorum"

Yenerer açıklamasında partideki görevine kendisine hiçbir açıklama yapmadan son verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak, İYİ Parti'de umutla kalmış, sahada çalışan çok değerli vatanseverlere ve Türk milliyetçilerini saygıyla selamlıyorum. Sosyal medyada beni takip eden İYİ Partili arkadaşlarımın sayfamdan ayrılmalarına hoşgörüyle bakacağım.

"Kim haklı kim haksız millet karar versin"

Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin..

"Çalışmaya kaldığım yerden devam edeceğim"

Vatanım ve milletim için çalışmaya kaldığım yerden devam edeceğime hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü ben, Mavi Gözlü Bozkurdumuz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin ölene kadar askeriyim… Kamuoyuna saygıyla duyurulur"