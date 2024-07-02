İYİ Parti'de neler oluyor? "Bu artık çok zor" diyerek duyurdu

Yavuz Donat, İYİ Parti'deki iç çekişmeleri ve son gelişmeleri değerlendirdi. Koray Aydın'ın istifasının beklenmedik olmadığını belirten Donat, partinin kuruluşundan bu yana yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Yanlış adımlar ve masa ortaklıklarıyla parti içinde derin çatlakların oluştuğunu vurgulayan Donat, Müsavat Dervişoğlu'nun partiyi toparlama çabalarının zorluğuna dikkat çekti​. Donat, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sonunda Koray Aydın da gitti... Sürpriz değil... Veda edeceği belliydi... Zaten kimler gitmedi ki?

Kuruldu... 25 Ekim 2017... Sıcak ve gergin siyasette bir serin esintiydi.

Ataerkil siyasete bir kadın eli değmişti.

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Sonra... Yanlış adımlar... Yanlış masa... Yanlış yol arkadaşları... Şairin söylediği gibi;

"Selvi gibi ümitler döndü birer iğdeye..."

Şimdi... Müsavat Dervişoğlu, yaraları sarmaya, hastayı ayağa kaldırmaya çalışıyor... Kolay değil.

Bugün ve yarın, İYİ Parti üzerinde bir atölye çalışması... Nereden nereye?

***

SONBAHAR

Toplumun sevgisi taze meyveye benzer... Zamanında yenilmezse çürür.

Siyasette de böyledir.

İYİ Parti, toplumdaki sevgiyi/sempatiyi değerlendiremedi.

Zamanı yönetemedi... Zamanın kıymetini bilemedi... Ve zaman aktı gitti.

Bahar geçti... Yaz geçti... Şimdi sonbahar.

***

YÖNETİM

Yönetim... Bir takım oyunudur... Takım oyununun anayasası "Sevgi, saygı, arkadaşlık, güven, dostluk, dayanışmadır."

İYİ Parti böyle bir takım oyununu başaramadı.

Gün oldu... Takımdakiler birbirlerini yediler.

Gün geldi... Yıldızlar, partiyi terk ettiler.

Böyle yönetime parti tabanı güvenir mi?

Seçmen... Güvenip de oy verir mi? (...)"