İYİ Parti'de liste krizi: Yavuz Temizer gruptan atıldı

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İYİ Parti’de liste kriziyle başlayan tartışmalar artarak devam ediyor. Ekranlardan süren tartışmalar Whatsapp grubuna da taştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, partinin Whatsapp grubundan çıkarıldığını açıkladı.

İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’nda tartışmaya neden olan ‘İlk 75’te de olsa tercih edilmeyecekler’ listesi partide dinmek bilmeyen tartışmaları başlattı.

Liste krizi devam ediyor

Listede ismi olmayanlar, listeyi hazırladığı tespit edilen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’a kinlerini tek tek kusmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP’nin yayın organı Halk TV’den açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, Koray Aydın’ı istifaya çağırdı. Ardından listede ismi bulunmayanlar tek tek Koray Aydın’a tepkisini gösterdi.

Whatsapp grubundan çıkarıldı

Parti içindeki tartışmalar sosyal medyada ve ekranlardan ‘kapışma’ya dönerken Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İYİ Parti Whatsapp grubundan çıkarıldığını söyleyen Temizer, bu sefer Genel Sekreter Uğur Poyraz’ı hedef aldı.

Yeni Divan’ın ilan edileceği güne kadar görevine devam edeceğini vurgulayan Temizer, Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın yaptığını, partiyi bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmek olarak nitelendirdi.

Yavuz Temizer’in o paylaşımı: