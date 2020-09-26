  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Parti'de liste krizi: Yavuz Temizer gruptan atıldı
Siyaset

İYİ Parti'de liste krizi: Yavuz Temizer gruptan atıldı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın kendisini Whatsapp grubundan çıkardığını söyleyerek ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:29:00 - 2020-09-26 21:59:00
İYİ Parti'de liste krizi: Yavuz Temizer gruptan atıldı

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti’de liste kriziyle başlayan tartışmalar artarak devam ediyor. Ekranlardan süren tartışmalar Whatsapp grubuna da taştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, partinin Whatsapp grubundan çıkarıldığını açıkladı.

İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’nda tartışmaya neden olan ‘İlk 75’te de olsa tercih edilmeyecekler’ listesi partide dinmek bilmeyen tartışmaları başlattı.

Liste krizi devam ediyor

Listede ismi olmayanlar, listeyi hazırladığı tespit edilen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’a kinlerini tek tek kusmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP’nin yayın organı Halk TV’den açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, Koray Aydın’ı istifaya çağırdı. Ardından listede ismi bulunmayanlar tek tek Koray Aydın’a tepkisini gösterdi.

Whatsapp grubundan çıkarıldı

Parti içindeki tartışmalar sosyal medyada ve ekranlardan ‘kapışma’ya dönerken Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İYİ Parti Whatsapp grubundan çıkarıldığını söyleyen Temizer, bu sefer Genel Sekreter Uğur Poyraz’ı hedef aldı.

Yeni Divan’ın ilan edileceği güne kadar görevine devam edeceğini vurgulayan Temizer, Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın yaptığını, partiyi bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmek olarak nitelendirdi.

Yavuz Temizer’in o paylaşımı:

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!
Ekonomi

Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, yeni düzenlemesine göre bankada parası veya altın hesabı olanlar yüksek miktarda kredi kartı l..
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu
Teknoloji

Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan Atmaca'nın karadan atılan füzeleri de imha edebileceğini açıklad..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı