İYİ Parti'de liste dışı vekillerden Akşener'e Koray Aydın mesajı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı sonrasında 'seçilse de oy verilmeyecekler' liste tartışmaları hızla büyüyor. Listede adı olan 15 milletvekili, bu krizden Koray Aydın'ı sorumlu tutuyor. Dün genel merkezi basarak Meral Akşener ile görüşmek isteyen 'liste dışı' partililer, güvenlik görevlileri ve diğer partililer tarafından tekme tokat dışarı atılınca, Akşener'e mesaj göndermeyi tercih etti. Liste dışı vekiller Akşener'e, "Kalem sizin elinizde Koray Aydın göreve devam edecekse biz yokuz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında bugün, kurultay sonrası şekillenen genel idare kurulu (GİK) toplantısının ardından partinin en yetkili karar organı olan başkanlık divanı belirlenecek. Kurultay sonrasında adı “oy verilmeyecekler listesinde” yer alan ve listeden Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Koray Aydın’ı sorumlu tutan milletvekilleri, Akşener’in alacağı kararı heyecanla bekliyor.

'Kalemi Meral Akşener kıracak'

15’e yakın milletvekilinin bir araya gelerek, Akşener’in yeni oluşacak başkanlık divanında tercihini, Koray Aydın'dan yana kullanması halinde partisinden istifa edecekleri konuşuluyor. Bu vekillerin, “Kalem artık Akşener’in elinde. Ya tercihini bizden yana ya da Koray Aydın’dan yana kullanacak. Kalemi Akşener kıracak” dedikleri ifade ediliyor.

Akşener'e yakın isimler tasfiye ediliyor

Liste dışı kalan 15 milletvekilinin, “oy verilmeyecekler' listesinin Akşener’in yakın ekibinin tasfiye edilmesi amacıyla yapıldığı” görüşünü dile getirdiği konuşuluyor. Milletvekillerinin söz konusu listenin “partiyi bölmek” amacıyla yapıldığı görüşünde olduğu belirtildi.

Görüşmelerde Akşener'in, söz konusu milletvekillerine "bir yanlışlık olduğunu kabul ettiğini, gereğinin yapılacağını da söylediği” ifade ediliyor.

Kurultayda ne olmuştu?

Kurultayda, delegelere, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Ayhan Erel, Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, İsmail Koncuk, Adnan Sezgin gibi isimlerin bulunduğu liste gönderilerek “oy verilmesi” yönünde baskı yapıldığı belirtilmişti. O isimlerin büyük çoğunluğu da seçilememişti.

Bu arada, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar’ın, parti yönetiminde görev alabileceği, yerine ise Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun geleceği, Dervişoğlu’ndan boşalan koltuğa da Erhan Usta’nın oturabileceği konuşuluyor.