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Siyaset İYİ Parti'de 'liste dışı' partililer genel merkezi bastı
Siyaset

İYİ Parti'de 'liste dışı' partililer genel merkezi bastı

İYİ Parti'de devam eden bazı isimlerin 'liste dışı' krizi devam ediyor. İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüşmek isteyen 'liste dışı' isimler güvenlik görevlileri ve diğer partililer tarafından tekme tokat dışarı atıldılar.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:51:00 -
İYİ Parti'de 'liste dışı' partililer genel merkezi bastı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayında 'oy verilmeyecekler' listesi ile başlayan kriz etkisini hız kesmeden sürdürüyor. Art arda yaptıkları açıklamalarla ateş püsküren 'seçilmeyecekler listesinde' adı bulunanlar, bugün de İYİ Parti'de genel merkezi bastılar.

Meral Akşener'le görüşmek istediler

Genel merkeze bazı il ve ilçelerden gelen ve partiden ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplanarak Meral Akşener'le görüşmek istediklerini söyledi. Ancak grubun bu istekleri parti önünde tekme tokatlı olaylara neden oldu. Güvenlik görevlileri ve partidekiler 'liste dışı' kalanlara müdahale etti ve grubu dışarı çıkardı. Bu sırada çıkan arbedede gazetecilerin görüntü alması engellenmeye çalışıldı.

Bu sırada İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın da arbede sırasında gruptan birkaç kişiyi zarar görmemeleri için kollarına girerek, parti binasından çıkardığı görüldü.

'Haklarımızı gap ettiler'

Daha sonra grup adına gazetecilere açıklama yapan Serhat Yıldırım, Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz İYİ Parti'nin kurucularıyız. 24 Haziran'dan sonra yenileme süreci adı altında 'Daha iyi olacak' diye partimizden istifa ettirdiler. Sonra yerimize atamalar yaptılar. Bir günlük üye kişileri kurduğumuz teşkilatlara oturttular, il ve ilçe başkanı yaptılar. Usulsüzlükler sonucu delege seçimlerinde, ilçe kongrelerinde bizim haklarımızı gasbettiler, bu haklarımızı istiyoruz. Gerekirse yargıya gideceğiz."

'Liste dışı' partililer dayak yedi

İYİ Parti'nin büyümesinin engellendiğini iddia eden Yıldırım, "Genel Başkanımızın yanındayız ama bu yapılanlara da karşıyız. Partinin kurucularını kapı dışarı attılar. Yumrukladılar. Kuruculara sesleniyorum, lütfen partinize sahip çıkın. Ne olduğu belirsiz insanlar partimize çöktüler." dedi.

Genel Başkan ile görüştürülmediklerini ifade eden Yıldırım, "Vekiller sizinle görüşecek, denildi. Birkaç kişi içeriye girdik, güzel bir toplantı yapıyorduk, çayımızı içiyorduk. Bir vekil geldi ve 'Yeter artık atın bunları dışarı' diyerek, üzerimize saldırttı." iddialarında bulundu.

 

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Yorumlar

Lâedrî 61

Meral'in çürük İP'ine takılanlar, kör kuyularda merdivensiz bırakıldı.
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demokrasi hakkimiz

tekme tokat aliriz:)
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