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Gündem İYİ Parti’de kaos bitmiyor! "Muhalefet yapamıyoruz" diyerek bombaladı!
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İYİ Parti’de kaos bitmiyor! "Muhalefet yapamıyoruz" diyerek bombaladı!

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İYİ Parti’de kaos bitmiyor! "Muhalefet yapamıyoruz" diyerek bombaladı!

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban'ın partisinden istifa edip AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar Ankara kulislerini hareketlendirirken, Gurban'dan parti yönetimine ve İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'ya adeta bombardıman gibi açıklamalar geldi. Sosyal medya hesaplarından parti unvanını silen ve yönetimin ulaşamadığını belirttiği Gurban, muhalefet partisinin içine düştüğü basiretsizliği gözler önüne serdi.

Parti içerisindeki liyakatsizliği ve etkisizliği sert sözlerle eleştiren Mehmet Mustafa Gurban, tam bir yıldır Gaziantep halkının sorunları için önerge dahi veremediğini itiraf etti. İYİ Parti sıralarında milletvekillerinin imza atmaktan kaçındığını ve Buğra Kavuncu'nun siyasi ikbal kaygılarıyla muhalefet yapılmasını engellediğini vurgulayan Gurban, 16 yıl boyunca AK Parti bünyesinde siyaset yaptığını ve özüne dönmekte hiçbir sakınca görmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli savunma sanayisindeki tarihi adımlarını, dış politikadaki dik duruşunu ve millete hizmet sevdasını açıkça öven Gurban, İYİ Parti'nin taksitle oy toplama siyasetinin sürdürülemez olduğunu ifade etti.

'ÜLKÜCÜ DEĞİLİM, 16 YIL AKP ÜYESİYDİM'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile geçtiğimiz günlerde görüştüğünü belirten Gurban, "Ben genel başkana çıktım dedim ki 1 yıldır önerge veremiyorum. Çünkü 4-5 tane milletvekili imza atmıyor. Bizim danışmanları kovmuş hatta birisi. Gaziantep’te fırtına yaşandı, köyleri gezdik, önerge veremiyoruz. İmza atmıyorlar, bizim sayımız az. Genel başkanım, ben böyle böyle sorunlar yaşıyorum adamlar önergeye imza atmıyor. Ben 1 senedir önerge veremiyorum dedim. Buğra Kavuncu, meclis konuşmasında, 'önce konuşmanı göstereceksin' diyor. Neden dediğimde, 'benim hayallerim var, siyasi hedeflerim var, kimseyle kötü olamam' diyor.

'MHP’ye AKP'ye kavga çıkartacak sözler laflar söylemeyin' diyor. Sen nasıl muhalif partisin? Ben 2007-2023 AKP Şahinbey üyesiyim. Ben 16 senelik partimi bırakmış gelmişim. Muhaliflik yapıyorum, sen diyorsun ki siyasi hedeflerim var, ben de şaşırıyorum ne yapacağımı. Biz muhalif parti miyiz? Nereye kadar Buğra’ya kaç kişi feda edilecek? Ben bir şey kaybetmem. Ülkücü kökenden gelen bir adam değilim. Millet, vatan bayrak sevdalısıyım" şeklinde konuştu.

'AKP'DE BİR TELEFON AÇARIZ...'

'AKP'ye geçersem elim daha güçlü olacak' diye Gurban şöyle devam etti:

"AKP'ye geçersem daha çözüm odaklı olurum, zaten ben İYİ Parti'de önerge veremiyorum ki, en azından AKP'de bir telefon açarız. Yani bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner. Ben gidip HDP’ye katılamam."

AK Parti'ye katılarak millete ve seçim bölgesine çok daha etkin hizmet edeceğinin sinyalini veren milletvekilinin bu çıkışı, muhalefetteki erimenin ne boyutlara ulaştığını bir kez daha kanıtladı.

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