İYİ Parti'de istifa geliyor! O isim Pazartesi günü CHP'yi bombalayıp istifa edecek

İYİ Parti İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun istifaya hazırlandığı belirtiliyor. Bugün toplanan İyi Parti meclis grup toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Ağıralioğlu, Meral Akşener’in masadan ayrılıp döndüğü süreci hatırlatarak “25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Bizden bir özür dileyen oldu mu? Hayır. Yaşananları telafi eden oldu mu? Hayır. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil” dedi.

"Pazartesi ya da Salı konuşacağım"

"İyi Parti’den istifa edecek mi?" sorusu yöneltilen Yavuz Ağıralioğlu, “Pazartesi ya da Salı açıklama yapacağım. Ben şimdi milletvekili adaylığıyla ilgilenmiyorum. Millete verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyorum” cevabı verdi. İyi Partili isimler ise Ağıralioğlu’nun istifasıyla ilgili, “Kendi kararı olacaktır ama o istifa etmektense mücadeleyi tercih eder” dedi.

Meral Akşener'le görüşüp anlattı

Yavuz Ağıralioğlu'nun, İyi Parti lideri Meral Akşener’le görüşerek kriz döneminde CHP cephesinden İyi Parti’ye yöneltilen eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının Altılı Masa’ya dayatıldığına inanan Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP’nin “istişare ve müzakere” ilkelerini çiğnediğini, böyle yaparak da AK Parti’ye benzediğini söylemiş. Ağıralioğlu, İyi Parti’de CHP’ye duyulan öfkeyi “Dayatmaları doğru bulmuyoruz” sözleriyle özetledi.

"Sol ayağıma yaslanarak yürüyorum! Bundan rahatsızım!"

Yavuz Ağıralioğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova "Kendisini aradım, öğrendim ki sağ ayağında bir burkulma olmuş. 'Ne yapacaksınız?' diye sorduğumda esprili yanıt aldım. 'Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

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