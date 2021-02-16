İYİ Parti'de istifa depremi! Hesabından duyurdu
İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Osman Dinçer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Osman Dinçer, partisinden istifa etti.
Dinçer, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazı nedenlerden dolayı bulunmuş olduğum Kulu İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan istifa ediyorum'' ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin son aylardaki politikalarıyla görüş ayrılığına düşen Dinçer'in 450 üye ile birlikte Ak Parti'ye geçmesi bekleniyor.