İYİ Parti'de ilk fitili Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ateşledi! 'Jubileni Akşener'den özür dileyerek yap'
İYİ Parti 28. Dönem Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert bir mesaj paylaştı.
Trükiye 28 Mayıs'ta sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanı'nı seçti.
Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı sandık hezimetinden sonra İYİ Parti'den ilk fitili İYİ Parti 28. Dönem Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ateşledi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İYİ Partili Aydın, Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener'den özür dileyerek istifa etme çağrısında bulundu.
Aydın'ın mesajı şöyle:
Sayın Kılıçdaroğlu, siyasi jübilesini Sayın Meral Akşener'den özür dileyerek yapmalıdır…
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