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Siyaset İyi Parti’de flaş gelişme! Bugün bu olacak
Siyaset

İyi Parti’de flaş gelişme! Bugün bu olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-30 11:21:00 -
İyi Parti’de flaş gelişme! Bugün bu olacak

Seçimlerin ardından İYİ Parti’de de “iç hesaplaşma” başladı. İYİ Parti cephesinde, partinin milletvekili seçimlerinde aldığı oy “yeterli” bulunmuyor.

Seçimlerin ardından İYİ Parti’de de “iç hesaplaşma” başladı. İYİ Parti cephesinde, partinin milletvekili seçimlerinde aldığı oy “yeterli” bulunmuyor.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın kulis haberine göre, Genel başkan Meral Akşener’in, 6’lı masadan önce sert açıklama ile kalkması, sonrasında ise “tüm bu sözlerini unutarak, yeniden dönmesinin partiye oy kaybı olarak yansıdığını” belirten bazı İYİ Partili kurmaylar, bu durumun “en büyük strateji hatası olduğuna” işaret ediyor.

Parti içinde Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu’nun, “cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini” dile getiren İYİ Partili kurmaylar, Akşener’in de bildiği anketlerde de İmamoğlu’nun daha fazla oy aldığının altı çiziliyor.

Bu arada disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener’e istifa çağrısı yaparken Akşener’e muhalif ekip bugün İstanbul’da, bir toplantı yapacak. 24-25 Haziran’daki kurultayda da Akşener’in karşısına bir adayın çıkabileceği ifade ediliyor.
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Yorumlar

KaraVeli

Yedili masanın normalde hepsinin Politik hayatı bitti! Çırpınıp duruyorlar, bir duruşları kalmadı.

Ali

Yav Meral abla masada bulunman gerçekten yanlış oldu. Sen böyle hatalar yapmazdın ama, nasıl oldu anlamadım. Hatta masadan kalktın da ama tekrar oturdun. O da çok acaip oldu. Aklım gerçekten çok karışık. Güvenimi toparlayamıyorum. Bu gidişle Erdoğan diyeceğim.
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