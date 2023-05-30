İyi Parti’de flaş gelişme! Bugün bu olacak

Seçimlerin ardından İYİ Parti’de de “iç hesaplaşma” başladı. İYİ Parti cephesinde, partinin milletvekili seçimlerinde aldığı oy “yeterli” bulunmuyor.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın kulis haberine göre, Genel başkan Meral Akşener’in, 6’lı masadan önce sert açıklama ile kalkması, sonrasında ise “tüm bu sözlerini unutarak, yeniden dönmesinin partiye oy kaybı olarak yansıdığını” belirten bazı İYİ Partili kurmaylar, bu durumun “en büyük strateji hatası olduğuna” işaret ediyor.

Parti içinde Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu’nun, “cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini” dile getiren İYİ Partili kurmaylar, Akşener’in de bildiği anketlerde de İmamoğlu’nun daha fazla oy aldığının altı çiziliyor.

Bu arada disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener’e istifa çağrısı yaparken Akşener’e muhalif ekip bugün İstanbul’da, bir toplantı yapacak. 24-25 Haziran’daki kurultayda da Akşener’in karşısına bir adayın çıkabileceği ifade ediliyor.

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