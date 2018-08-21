0553 313 94 23

İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası istifa!

İYİ Parti'de 2. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK üyeliğine seçilen Bahadır Dinçaslan, istifa ettiğini duyurdu.

21 Ağustos 2018 Salı 13:15
İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası istifa!

İYİ Parti'de yaşanan bazı tartışmalar üzerine 12 Ağustos'ta 2. olağanüstü kurultay yapılmış ve burada genel başkanın yanı sıra 80 üyeden oluşan GİK belirlenmişti.

Ancak GİK listesine giren isimlerden Bahadırhan Dinçaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeyi destekleyen bazı tweetler attığı iddia edilmiş ve bunlar tartışmalara neden olmuştu.

Dinçaslan'ın, "Ve yayımlanan darbe metninin doğruları söylediğini bilin sadece. Bizim desteğimize ihtiyaçları yok, evden çıkmayıp izleyin. Yarın bizimdir" ve "Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin" şeklindeki paylaşımları ve Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik ithamları üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sert bir şekilde tepki gösterdi.

'BU HATADAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUZ'

"15 Temmuz ihanetine paye verenin, Muhsin Başkana hakaret edenin, iyilik parantezinde iyilik payesiyle anılması mümkün değildir." ifadesini kullanan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Böylesi kirli düşüncelerin sahibi olan birinin, İyiler Hareketinin içerisinde yeri yoktur. Maalesef kurultay sürecindeki zaman darlığı böyle bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu hatadan dolayı milletimizden ve teşkilatımızdan özür diliyoruz."

Tartışmalar üzerine kendine ait internet sitesi üzerinden açıklamada bulunan Dinçaslan, İYİ Parti GİK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Dinçaslan istifa metninde BBP'nin merhum kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik ithamlarını sürdürdü.

Dinçaslan'ın, Yazıcıoğlu'na yönelik "Sevmem, rahmetle anmam. Kurduğu teşkilat yığınla cinayet işlemiş ve alperen adının kötü anılmasına neden olmuş. Hala aynı fikirdeyim. Türkiye'de tedhiş ve karmaşa ortamı yaratmak isteyenler hep bu yapıyı kullandılar." sözleri, BBP camiasının da tepkilerine neden oldu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 13:15
  1. İstanbul
  2. iyi parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    1. Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın..
    2. Muharrem İnce'yi yine Amerikalılar mı..
    3. TSK, 33'üncü devriye görevini tamamladı
    4. Putin'den Kurban Bayramı mesajı
    5. Diyabetten 10 bin aileye kurban eti
    6. S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
    7. İstanbul'daki saldırının failleri..
    8. Çamaşır kurutma makinesi ihracatında..
    9. İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den..
    10. Çipras'tan kurtarma paketinden çıkışa..
    11. İnanılır gibi değil! Acemi kasaplar..
    12. Savaşın çocukları bu bayramda da..
    13. Yasin'siz 4. Kurban Bayramı!
    14. Bu da 'en küçük' acemi kasap
    15. Başkan Erdoğan'ın vekalet verdiği..
    16. Avrupa devi Aziz Behiç'e talip oldu
    17. Türkiye'ye İranlı turist akımı
    18. FETÖ üniversitesine 1 yıllık yasak geldi
    19. İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası..
    20. Başkan Erdoğan'ın vekalet kurbanı..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018