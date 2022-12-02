İYİ Parti'de derin çatlak! Son anket Meral Akşener'i zora sokacak

Milliyet yazarı Zafer Şahin bugünkü köşe yazısında Betimar Araştırma'nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırmada İYİ Parti ile ilgili ilginç sonuçlar çıktığı görüldü. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'e yaptığı çağrıya ilişkin çıkan sonuç ise gündemi uzun süre meşgul edeceğe benziyor.

Erdoğan'dan İYİ Parti'ye çağrı

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki G20 Zirvesi sonrası dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamaları esnasında İYİ Parti'nin, diğer 6'lı masa üyeleriyle aynı masaya oturmasını düşündürücü bulduğunu belirterek, İYİ Parti'ye masadan ayrılma çağrısında bulunmuştu. Gündemde geniş yankı bulan bu sözler, anketlerde vatandaşlara da soruldu. BETİMAR'ın anketinde çıkan sonuç ise dikkat çekti.

İYİ Partililer ne diyor?

Zafer Şahin'in aktardığı bilgilere göre, Türkiye'deki toplam seçmenin yüzde 43’ü Erdoğan’ın Akşener'e yaptığı “Altılı masayı terk et” çağrısına destek veriyor. Anketteki en çarpıcı sonuç ise İYİ Parti seçmeni ile ilgili olan kısımda ortaya çıkıyor.

Hatırlanacağı üzere Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına ret cevabını vermişti. Ancak anket sonuçlarında İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 23.3'ünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını doğru bulduğu ve desteklediği ortaya çıktı.

İYİ Parti'de huzursuzluk var

İYİ Parti seçmeninin, genel başkanının ret kararına rağmen yüzde 23 gibi yüksek bir rakamla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Altılı masayı terk et” çağrısına destek vermesi, İYİ Parti'de yaşanan 'Huzursuzluğu' gözler önüne serdi. İYİ Parti'nin büyük bir kesimi, partilerinin HDP ile gizli ittifak içinde olan altılı masadan kalkmasını arzu ettiğini anket sonuçlarıyla da göstermiş oldu.

Erdoğan'ın çağrısı sonrası istifalar yaşandı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Parti'den peş peşe istifalar yaşandı.

Çağrının ardından görevi başkan yardımcısına devrederek izne ayrılan Nazilli Belediyesi’nin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan "Bu zorlu dönem içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik ve beraberlik çağrısına icabet etmemek olmazdı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Millete ve memlekete hizmet için her zaman emrinizdeyim sayın Cumhurbaşkanımız" diyerek AK Parti'ye katılmıştı.

İYİ Parti'de 25 istifa daha

İYİ Parti'de bir istifa silsilesi de bugün gerçekleşti. Karabük’te İYİ Parti’den istifa eden ve aralarında belediye meclis üyesi, kurucu yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekili adayı ve parti üyelerinden oluşan 25 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Yavuz Ağıralioğlu gerginliği yaşanmıştı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken diğer bir tarafta da partinin ağır topları adaylık için kendisini ön plana çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz ediyor. Son olarak İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, seçmen isteksizliğinin gözardı edilmemesi gerektiğini belirterek "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz. Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" sözleriyle gündem olmuş, CHP'den ise 'Kulağı çekilmeli' çıkışı gelmişti.

Akşener ise CHP'den gelen bu çıkışa tepki göstermek yerine "Üzerine basarak vurgulamak isterim ki İYİ'ler ailesinin temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır" diyerek Ağıralioğlu'na gönderme yapmıştı.