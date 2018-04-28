Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İYİ Parti'de deprem oluşturacak istifa!

İYİ Parti yöneticisi Hasan Sümer parti üyeliğinden zehir zemberek bir açıklamayla istifa etti. Sümer açıklamasında FETÖ’cü teröristlerce 15 Temmuz’da şehit edilen vatandaşları görmezden gelen bir zihniyetle aynı yolda yürümeyeceğini belirtti..

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:46
İYİ Parti'de deprem oluşturacak istifa!

İyi Parti kurucusu ve Genel Başkanı Meral Akşener'e isyan ederek zehir zemberek açıklamalarda bulunan İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Yardımcısı Hasan Sümer partisinden istifa etti.

"ONAYLAMADIĞIM GİRİŞİMLERİN…"

Sümer istifa açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Kamuoyuna; Milliyetçi duygularım ve vatan sevgim ile dahil olduğum İyi Parti Çatısı altından son günlerde onaylamadığım girişimlerin, bende yarattığı huzursuzluk ve milliyetçi fikirlerime ters olması nedeniyle ayrılmaya karar verdim.''

"ŞEHİDİMİZİ GÖRMEZDEN GELEN BİR ZİHNİYET"

''Vatan ve millet sevgimiz ile çıktığımız yolda yanımıza katılanların masumiyetimize zarar verdiğine inanmaktayım.15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlere göğsünü siper ederek, tankların altına yatarak hiç düşünmeden şehadet şerbeti içenleri hiçe sayan, adeta 249 şehidimizi görmezden gelen bir zihniyetle aynı yolda yürümem mümkün değildir. Sahip olduğum prensipler, "zafere giden her yol mübahtır'' inancıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Tüm bu nedenlerle İyi partideki görevimden ayrılma zarureti doğmuştur. Arz ederim. Saygılarımla.".

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:46
  1. iyi parti
  2. Meral Akşener
  3. hasan sümer

YORUM YAZ

  • yorgunyorgun36 dk önce
    Meral abla sen bu komünistleri aldıktan sonra götünün üstüne oturacan Sarıyer sahilinde kocanla rakı yudumlucan vesselam
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı oldu
  1. Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı..
  2. Kadınlardan domates kasası taşıma..
  3. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
  4. Babasından izinsiz aldığı arabayı tıra..
  5. Kurtlar Vadisi neden farklı kanala..
  6. Tutkunları ondan vazgeçemiyor
  7. Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!
  8. İçişleri Bakanlığından vatandaşlara..
  9. Hakkari'de silahlar yerini paraşüte..
  10. İstanbul'da bu yollar trafiğe..
  11. Şalgam nasıl bir bitkidir? Nasıl..
  12. THY kabin memuru bebeğin hayatını..
  13. İmam hatipli öğrencilerden anlamlı..
  14. 77 yaşında 16 kilogram esrarla..
  15. Arifiye'de Narkotik operasyon yaptı
  16. Başbakan Yıldırım konuşuyor
  17. Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşlarından..
  18. Roketsan üretti! Dünya hayran kalacak!
  19. THY'den erken seçim müjdesi
  20. Bakan açıkladı: Ptt'ye 5 Bin Personel..
Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden
Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir