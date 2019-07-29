İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden aldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milliyetçi kökenden gelen Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden aldı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajlarıyla gündeme gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin TBMM Grup Başkanvekilliği görevinden alındı. Ağıralioğlu'nun geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren açıklamaları HDP ve CHP ile iş gören İYİ Parti'de tepkiyle karşılanmıştı.
Meral Akşener, bugün verdiği bir kararla, Yavuz Ağıralioğlu'nu TBMM Grup Başkanvekilliği görevinden aldı.
Ağıralioğlu'nun yerine, İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu atandı. HDP ve CHP ile işgörenlerin el üstünde tutulduğu İYİ Parti'de milliyetçi kökenden gelen isimler dışlanıyor.
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