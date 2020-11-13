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Siyaset İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi
Siyaset

İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi

İYİ Parti'de liste tartışması sürüyor... İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın Akşener ve GİK'in çarşaf liste kararına rağmen blok liste çıkardığı iddiasıyla partiden ihraç edilmesi istendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 19:34:00 -
İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın ihracını istedi. Koncuk, İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener ve Genel İdare Kurulu'nun (GİK) çarşaf liste kararına rağmen, blok liste çıkardığı iddiasıyla partiden ihracını istedi.

Koncuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'ın ihracı istemiyle partiye yolladığı dilekçenin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Partinin 3 Ağustos 2019'da yapılan 4. Olağanüstü Kurultayı'nda Akşener'in "seçime mutlaka çarşaf listeyle gidileceği, kim kazanırsa onunla birlikte GİK'i oluşturacağı" yönünde açıklamaları olduğunu aktaran Koncuk, "Çarşaf liste olması konusunda GİK'in de bir kararı vardı. Ama GİK yetkiyi Genel Başkan'a vermiş ve oda bu yetkisini açıklamıştı." dedi.

Koray Aydın, GİK ve Akşener'in kararına aykırı davrandı

Koncuk, böyle olmasına rağmen Aydın'ın, bir gazeteye verdiği röportajda yer alan, "Önceki kongrede liste çıkardım, Aytun Çıray da o dönem listemdeydi. Bizim listemizde olanların hepsi kazandı. O zaman 50 kişiydi GİK, biz 10 kişi de dışarıdan gelsin istedik. Bilinçli ve şuurlu bir işlem yaptık. O gün 40 kişilik listenin hepsi de seçildi. Ama bu kongrede ben liste çıkarmadım." sözleriyle GİK'in ve Akşener'in kararına aykırı davrandığını itiraf ettiğini söyledi.

 

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